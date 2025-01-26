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Биатлон

Сегодня, 17:30

Биатлонисту Усову за победу вместо большой фигурки лося вручили сундук рыбы

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Биатлонисту Даниилу Усову отсутствие большой фигуры лося за победу в масс-старте на этапе Кубка России компенсировали сундуком с семью видами копченой рыбы, информирует ТАСС.

В оргкомитете соревнований сообщили, что это было запланировано: по завершении соревнований было решено наградить спортсменов деревянным сундуком с семью видами копченой рыбы.

Победителей первых гонок этапа Кубка России в Демине Ярославской области, который проходил с 23 по 26 января, награждали большими деревянными фигурами лося, символа местного спортивного комплекса, но без сундука.

Источник: ТАСС
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