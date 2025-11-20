Биатлонисты из России обратились с письмом в комиссию спортсменов IBU

Комиссия спортсменов Союза биатлонистов России (СБР) направила письмо в комиссию спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) для оценки ситуации по допуску к международным соревнованиям.

«Не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? — приводит ТАСС слова президента СБР Виктора Майгурова. — Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся».

По словам главы СБР, если основываться на спортивном принципе, то любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных турниров Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года из-за ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.