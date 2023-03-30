Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:19

Гараничев заявил о намерении продолжать карьеру спортсмена

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Гараничев намерен продолжать карьеру.

«Пока не собираюсь заканчивать карьеру, думаю, дальше буду радовать болельщиков. В сборную России меня навряд ли возьмут, потому что все думают, что возраст — какое-то ограничение, но в сборной Тюменской области я готов тренироваться, поскольку молодые спортсмены тянутся, и никогда нет вершин, на которых ты остановился и дальше не совершенствуешься. Семья поддерживает, пока буду бегать», — приводит слова Гараничева ТАСС.

35-летний спортсмен отметил, что текущий сезон оценивает удовлетворительно, хотя в ряде соревнований он не участвовал по состоянию здоровья.

«Непонятная какая-то ситуация, либо какая-то болезнь перед стартом — прямо ночью на «Ижевской винтовке» я просыпаюсь в пять утра за день до тренировки, и меня знобит, температура поднялась до 39. Что-то постоянно здоровье подводило», — сказал Гараничев.

В четверг Виктория Сливко и Гараничев в составе команды Тюменской области-1 одержали победу в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Источник: ТАСС
Биатлон
Сборная России по биатлону
Евгений Гараничев
2
0
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст на чемпионате России-2023

Васильев — о сингл-миксте: «Ветераны показали мастер-класс»