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Сегодня, 13:57

Буртасова: «Некоторые говорят, что будут выступать только под флагом. В чем проблема? Мы уже несколько лет без флага»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова после четвертого места на чемпионате России ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном возвращении россиян на международные соревнования.

— Не хотела в этом сезоне поймать настроение, будто я лежу отдыхаю. Просто подумала, что здоровье — главное, а остальное придет. Чтобы это больше не волновало.

— Если вас спросят, зачем вы вернулась, что ответите?

— Колебаний у меня не было, я говорила, что этот сезон посвящу максимально здоровью, но так получилось, что оно подвело. Я знала, что буду тренироваться. Если я неплохо себя чувствую, почему не выступить? Даже если я не готова, я не должна бежать? Люди же не всегда первые места занимают. За регион же выступаешь. В Новосибирске я осталась практически одна, надо поддерживать регион! Вернулась надолго? Пока да, не планирую завязывать. Буду радовать людей.

— На какой результат вы рассчитывали? Говорили, что феерии ждать не стоит.

— Я думала, в десятку попаду. Ну маленько пофеерила, да. Никто ж не знал. Как пошло, так пошло.

— Завтра МОК будет решать, возвращать ли россиян. Оказавшись перед Бахом, что вы ему скажете?

— Почему я должна что-то говорить? Если нас допустят, хорошо, мы будем рады. Когда некоторые говорят, что будут выступать только под флагом... Мы же уже много лет выступаем без флага, в чем проблема? Если я приеду на международные соревнования, они и так, блин, знают, что я Буртасова!

Первое место в женском спринте заняла Наталия Шевченко, которая прошла дистанцию за 24 минуты 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла Анастасия Егорова с отставанием 35,6 секунды, без промахов. Третьей финишировала Анастасия Гореева — +1 минута 1,3 секунды при 2 промахах.

Биатлон
Олимпиада
Евгения Буртасова (Павлова)
МОК
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