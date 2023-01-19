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Сегодня, 12:22

Бывшая лыжница Наталия Шевченко оценила свой прогресс в биатлоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывшая лыжница Наталия Шевченко поделилась эмоциями от первой медали в биатлоне. В спринте на четвертом этапе Кубка Содружества она заняла второе место.

— Довольны, как складывается ваш прогресс в биатлоне?

— Да. Очень быстро у меня все складывается. Надеюсь, что дальше будет лучше.

— Эта медаль убедила, что не зря пришли из лыж в биатлон?

— Да. Я это давно поняла. Просто нужно было время, чтобы показать себя.

— Следите ли за успехами в биатлоне вашей бывшей лыжной коллеги Анамарии Лампич?

— Если честно, не очень.

— У нее было пятое место на Кубке мира. Видите у нее перспективы?

— Да. Для меня было неожиданностью, что она была спринтершей в лыжных гонках и то, что сейчас показывает такие скорости на дистанции. Это был шок. Кто как натренировался, тот так и бежит.

— Насколько ваши тренировки с Шашиловым отличаются от того, что было с лыжными тренерами.

— Особо не отличается. Сначала в горах делали аэробно-силовую работу. Потом включили много скоростных, чтобы разогнаться, но в то же время не перебрать.

— Сегодня ваша группа оккупировала почти всю цветочную церемонию. Видите какую-то закономерность?

— Это должно было когда-то произойти. Мы же тоже много тренировались. Наконец-то получилось реализовать.

Биатлон
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