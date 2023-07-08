Бывший чешский лыжник Плиска погиб во время занятий альпинизмом в горах в США

Бывший чешский лыжник Иржи Плиска погиб в результате несчастного случая во время занятий альпинизмом, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Чехии. Экс-спортсмену было 42 года.

Несчастный случай произошел 8 июля во время спуска на хребте Уинд-Ривер в США.

Плиска занимался функциональной подготовкой спортсменов в сборной Чехии по биатлону. Он также увлекался альпинизмом. В 2013 году Плиска стал обладателем чешской премии «Восхождение года» за то, что вместе с Ондрой Мандулом стал первым покорителем пакистанской горы Узум Бракк (6422 метра).