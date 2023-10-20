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Хованцев — о Резцовой: «Недавно общались. Ничего не предвещало такого»

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть олимпийской чемпионки по биатлону и лыжам Анфисы Резцовой.

«Конечно, для лыж и биатлона — это утрата. Мои соболезнования родным. Это была неординарная личность с особым талантом. Таких людей больше нет, которые становились олимпийским чемпионом и в лыжах, и в биатлоне. Она внесла определенный вклад в российский биатлон, так как была непревзойденной спортсменкой, которая была очень быстрая на лыжне. Да, со стрельбой были проблемы, но она компенсировала быстрым ходом. Недавно общались вместе. Вроде бы ничего не предвещало такого», — сказал Хованцев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Анфиса Резцова. «Первая медаль в биатлоне далась тяжело. Три промаха, бежала, как никогда». Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
Анатолий Хованцев
Анфиса Резцова
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