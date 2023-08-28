Бывший российский биатлонист Шамаев поделился эмоциями от серебра летнего чемпионата мира

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, рассказал «СЭ» о своих эмоциях от серебра в масс-старте на летнем чемпионате мира в словацком Брезно-Осрблье.

— Насколько понимаю, это же твоя первая медаль на взрослом международном уровне. Какие ощущения?

— Да, это первая взрослая медаль. Последняя личная международная награда была лет десять назад в США, когда я еще выступал за сборную России. Конечно, ощущения самые приятные. Все, что я делал последние годы, сейчас воплощается в реальность. Я, конечно, понимаю и отдаю себе полный отчет, что это летние старты. Все равно у нас зимний вид спорта. Но для меня прошедшие соревнования — это большой срез и подтверждение тому, что нахожусь на правильном пути.

— Посмотрел соцсети твоей жены Елены Кручинкиной. Она написала, что ты сказал ей, что выиграешь медаль. Был так уверен?

— Я был очень злой после спринта, потому что промазал последним выстрелом на стойке и лишил себя медали. Да, позвонил ей и сказал, что завтра сто процентов возьму медаль, не буду так ошибаться. Конечно, я не был уверен на сто процентов. Но был очень сильно мотивирован. Не обращал ни на что внимания. Работал сам с собой и никого не слушал. Настрой был, чтобы показать максимально достойный результат. Получилась медаль. Я очень рад.

— Как отреагировали в Румынии?

— Особо никак. Просто из федерации позвонил старший тренер. Поздравили. Но чего-то вау не было, — сказал Шамаев «СЭ».

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