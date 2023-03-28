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Сегодня, 12:37

Бывший тренер сборной России по биатлону обвинил IBU в русофобии

Иван Торопцев
Корреспондент
Эдуард Латыпов (справа) и Стурла Легрейд (слева).
Фото Global Look Press
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Бывший старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров заявил, что руководство Международного союза биатлонистов (IBU) занимает ярко выраженную антироссийскую позицию, в связи с чем вести диалог с ним очень трудно.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) будет обсуждаться возможность возвращения российских спортсменов на международные соревнования. При этом в МОК могут дать лишь рекомендации по этому вопросу, а решение будут принимать международные спортивные федерации.

«Вопрос, в каком формате нас допустят, вернут ли флаг и гимн. Мы не один год выступаем в нейтральном статусе. Я больше сторонник того, чтобы нам разрешили участвовать в том или ином виде. Это будет решаться внутри страны. Нам повезло, что у «зимников» есть больше времени. Хотя в IBU настолько все против нас, что даже страшно там появляться. Там руководит швед, а шведы нас ой как «любят». Помощник — американец, плюс чех Иржи Гамза, у которого 68-й год не вылезает из головы», — приводит «РИА Новости» слова Белозерова.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230328/trener-1861165119.html
Биатлон
Сборная России по биатлону
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