CAS отклонил апелляцию Слепцовой и Устюгова по делу о нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на вердикты первой инстанции по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт IBU.

Отмечается, что все результаты спортсменов в сезоне-2013/14, в том числе на Олимпиаде в Сочи, аннулированы. Они лишены медалей, очков и призовых.

В феврале 2020 года IBU объявил, что Устюгов и Слепцова дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. На тот момент биатлонисты уже завершили спортивную карьеру. Слепцова была признана виновной в использовании остарина, Устюгов — оксандролона.

Устюгов на Олимпиаде-2014 стал победителем мужской эстафеты. Также за карьеру 39-летний спортсмен завоевал золото на Играх в Ванкувере в масс-старте и выиграл две серебряные медали на чемпионате мира-2011. 38-летняя Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года и чемпионкой мира 2009 года в эстафетах.