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Биатлон

Сегодня, 20:46

Бабиков заявил, что в России убивают биатлон: «Многие решения — полный бред»

Руслан Минаев
Антон Бабиков.
Фото Андрей Аносов/СБР
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Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков поделился мнением о развитии биатлона в России.

«Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений, — цитирует Бабикова ТАСС. — Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения — полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной».

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В качестве примеров Бабиков назвал отсутствие развития баз и подход к формированию сборной.

«Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других — якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную», — сказал он.

33-летний Бабиков является чемпионом мира-2017 года в эстафере. На его счету также четыре золотые медали чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Биатлон
Антон Бабиков

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