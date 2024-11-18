Бабиков заявил, что в России убивают биатлон: «Многие решения — полный бред»

Чемпион мира в эстафете Антон Бабиков поделился мнением о развитии биатлона в России.

«Его убивают некоторые люди, однозначно, я даже не боюсь таких выражений, — цитирует Бабикова ТАСС. — Есть люди, которые пытаются удержать его на плаву, воскресить, дать толчок развитию, а есть те, кто его убивает. Многие решения — полный бред. Хочется верить, что будут ребята, которые смогут чего-то добиваться, тот же Даниил Серохвостов держит мотивацию, Карим Халили. Но в общем и целом я сочувствую сборной».

В качестве примеров Бабиков назвал отсутствие развития баз и подход к формированию сборной.

«Во-первых, отсутствие развития средневысотных баз, отсутствие средневысотных соревнований, чем надо было заниматься в первую очередь. Во-вторых, разделение на возрастных и других — якобы спортсменам старше 26 лет нельзя попадать в основную сборную», — сказал он.

33-летний Бабиков является чемпионом мира-2017 года в эстафере. На его счету также четыре золотые медали чемпионатов Европы.