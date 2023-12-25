Чемпион мира Чудов отметил, что российские патроны для биатлона уступают иностранным

Сегодня, 13:09
Глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов высказался на тему дефицита патронов для российского биатлона.
«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не дает необходимой кучности. Но это вопрос времени. Понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти. В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся — по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», — приводит ТАСС слова Чудова.
Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).