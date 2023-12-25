Чемпион мира Чудов отметил, что российские патроны для биатлона уступают иностранным

Глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов высказался на тему дефицита патронов для российского биатлона.

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не дает необходимой кучности. Но это вопрос времени. Понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти. В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся — по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», — приводит ТАСС слова Чудова.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).