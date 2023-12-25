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Сегодня, 13:09

Чемпион мира Чудов отметил, что российские патроны для биатлона уступают иностранным

Алина Савинова
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Глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов высказался на тему дефицита патронов для российского биатлона.

«В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит — не дает необходимой кучности. Но это вопрос времени. Понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти. В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся — по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно», — приводит ТАСС слова Чудова.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: https://tass.ru/sport/19623007
Биатлон
Максим Чудов
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