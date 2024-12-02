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Биатлон

Сегодня, 04:44

Чемпион мира по биатлону Бабиков может завершить карьеру

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков рассказал о том, что может завершить карьеру.

«У Харуки Мураками есть книга «О чем я говорю, когда говорю о беге», в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из «Рокки» и прочего. Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом у меня точно будут другие приоритеты.

Задумываюсь ли я об окончании карьеры? У меня уже слоты куплены на всякие клевые события, так что кайфую по жизни. Нет ли надежды на международные старты? Даже если бы я сейчас победил в 90 процентах гонок сезона, то меня бы их туда не взяли всякие деятели. Да и куда мне вообще? Надо уже другим людям», — приводит слова Бабикова ТАСС.

33-летний Бабиков является чемпионом мира в эстафете, а также многократным победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.

Источник: ТАСС
Антон Бабиков
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