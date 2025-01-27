Чемпионат Европы по биатлону 2025: расписание гонок и где смотреть трансляции

Сегодня, 19:15
Открытый чемпионат Европы по биатлону 2025 состоится с 29 января по 2 февраля. Турнир пройдет в спортивном центре «Грогг» в Мартелл-валь Мартелло (Италия).
В мужской и женской программе — индивидуальная гонка, спринт, гонка преследование и эстафета. Впервые состоятся мужская и женская эстафеты, ранее вместо них проводились смешанная и одиночная смешанная эстафеты.
12.30. Индивидуальная гонка. Женщины, 15 км
16.30. Индивидуальная гонка. Мужчины, 20 км
12.45. Спринт. Женщины, 7.5 км
16.15. Спринт. Мужчины, 10 км
13.00. Гонка преследования. Женщины, 10 км
15.45. Гонка преследования. Мужчины, 12.5 км
12.45. Эстафета. Женщины, 4х6 км
15.45. Эстафета. Мужчины, 4х7.5 км
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