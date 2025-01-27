Чемпионат Европы по биатлону 2025: расписание гонок и где смотреть трансляции

Открытый чемпионат Европы по биатлону 2025 пройдет с 29 января по 2 февраля

Открытый чемпионат Европы по биатлону 2025 состоится с 29 января по 2 февраля. Турнир пройдет в спортивном центре «Грогг» в Мартелл-валь Мартелло (Италия).

В мужской и женской программе — индивидуальная гонка, спринт, гонка преследование и эстафета. Впервые состоятся мужская и женская эстафеты, ранее вместо них проводились смешанная и одиночная смешанная эстафеты.

Расписание Открытого чемпионата Европы по биатлону 2025

29 января, среда

12.30. Индивидуальная гонка. Женщины, 15 км

16.30. Индивидуальная гонка. Мужчины, 20 км

31 января, пятница

12.45. Спринт. Женщины, 7.5 км

16.15. Спринт. Мужчины, 10 км

1 февраля, суббота

13.00. Гонка преследования. Женщины, 10 км

15.45. Гонка преследования. Мужчины, 12.5 км

2 февраля, воскресенье

12.45. Эстафета. Женщины, 4х6 км

15.45. Эстафета. Мужчины, 4х7.5 км

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