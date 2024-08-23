Чемпионат мира по летнему биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть

Сегодня, 12:00
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 22 по 25 августа в Эстонии. Соревнования пройдут в Отепя в Спортивном центре Техванди.
Следить за гонками в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на онлайн-платформе Okko Sport.
Суперспринт, юниоры: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал
Суперспринт, юниорки: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал
Суперспринт, мужчины: 10.15 — квалификация, 15.45 — финал
Суперспринт, женщины: 13.00 — квалификация, 17.00 — финал
Спринт, юниоры: 10.00
Спринт, юниорки: 12.15
Спринт, мужчины: 14.45
Спринт, женщины: 17.00
Гонка преследования, юниоры: 10.30
Гонка преследования, юниорки: 12.15
Масс-старт, мужчины: 14.15
Масс-старт, женщины: 16.15