Третий этап чемпионата России по биатлону 2025 состоится с 26 по 30 марта. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. На турнире будут разыграны восемь комплектов медалей: в спринтах, гонках преследования, масс-стартах, мужской и женской эстафетах.

Расписание Чемпионата России по биатлону 2025 в Ханты-Мансийске

26 марта, среда

14.00. Мужчины, спринт 10 км

17.00. Женщины, спринт 7.5 км

27 марта, четверг

14.00. Мужчины, гонка преследования 12.5 км

17.00. Женщины, гонка преследования 10 км

29 марта, суббота

10.00. Женщины, эстафета

12.30. Мужчины, эстафета

30 марта, воскресенье

10.00. Женщины, масс-старт 12.5 км

12.00. Мужчины, масс-старт 15 км

Время начала — московское.

Трансляции гонок в России можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ЧР можно в официальном сообществе Союза Биатлонистов России СБР в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии следить за соревнованиями можно на телеканале «Беларусь 5».