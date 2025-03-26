26 марта, 11:00
Третий этап чемпионата России по биатлону 2025 состоится с 26 по 30 марта. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. На турнире будут разыграны восемь комплектов медалей: в спринтах, гонках преследования, масс-стартах, мужской и женской эстафетах.
14.00. Мужчины, спринт 10 км
17.00. Женщины, спринт 7.5 км
14.00. Мужчины, гонка преследования 12.5 км
17.00. Женщины, гонка преследования 10 км
10.00. Женщины, эстафета
12.30. Мужчины, эстафета
10.00. Женщины, масс-старт 12.5 км
12.00. Мужчины, масс-старт 15 км
Время начала — московское.
Трансляции гонок в России можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ЧР можно в официальном сообществе Союза Биатлонистов России СБР в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии следить за соревнованиями можно на телеканале «Беларусь 5».