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Биатлон

30 марта, 08:15

Чемпионат России, масс-старт у женщин: трансляция гонки

Масс-старт у женщин на чемпионате России состоится 30 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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На третьем этапе чемпионата России по биатлону в воскресенье, 30 марта, пройдет масс-старт у женщин на 12,5 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире женский масс-старт показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфиром федерального ТВ). В Белоруссии биатлон показывает канал «Беларусь 5».

Третий этап чемпионата России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта. Соревнования принимает Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Ранее на чемпионате России состоялись спринты (26 марта), гонки преследования (27 марта) и эстафеты (29 марта) у мужчин и женщин.

Биатлон
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