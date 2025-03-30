Чемпионат России, масс-старт у женщин: трансляция гонки

На третьем этапе чемпионата России по биатлону в воскресенье, 30 марта, пройдет масс-старт у женщин на 12,5 км. Начало гонки — в 10.00 по московскому времени.

В прямом эфире женский масс-старт показывают каналы «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне эфиром федерального ТВ). В Белоруссии биатлон показывает канал «Беларусь 5».

Третий этап чемпионата России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта. Соревнования принимает Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Ранее на чемпионате России состоялись спринты (26 марта), гонки преследования (27 марта) и эстафеты (29 марта) у мужчин и женщин.