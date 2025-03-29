Чемпионат России, мужская эстафета: смотреть трансляцию гонки

Мужская эстафета (4х7,5 км) в рамках третьего этапа чемпионата России по биатлону 2025 состоится в субботу, 29 марта. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Начало — в 12.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию чемпионата России можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена», сайте matchtv.ru. Также следить за гонкой можно в официальном сообществе Союза Биатлонистов России (СБР) в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии соревнования покажут на телеканале «Беларусь 5».

Первые два этапа чемпионата России прошли в Тюмени (с 10 по 17 марта) и Увате (с 17 по 21 марта).