Чемпионат России, мужской спринт: трансляция гонки

Мужской спринт (10 км) в рамках третьего этапа чемпионата России по биатлону 2025 состоится в среду, 26 марта. Гонка пройдет в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию гонки в России можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ЧР можно в официальном сообществе Союза Биатлонистов России (СБР) в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии соревнования покажут на телеканале «Беларусь 5».

Первые два этапа чемпионата России прошли в Тюмени (с 10 по 17 марта) и Увате (с 17 по 21 марта). В Ханты-Мансийские будут представлены олимпийские дисциплины.