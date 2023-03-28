Чемпионат России по биатлону-2023: расписание и результаты гонок

Сегодня, 15:10
В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону.
Расписание прямых трансляций доступно по этой ссылке.
09.00 мск. Мужчины. Спринт
1. Никита Поршнев. 2. Даниил Серохвостов. 3. Эдуард Латыпов
12.00. Женщины. Спринт
1. Наталия Шевченко. 2. Анастасия Егорова. 3. Анастасия Гореева
09.00. Мужчины. Гонка преследования
1. Эдуард Латыпов. 2. Никита Поршнев. 3. Максим Цветков
12.00. Женщины. Гонка преследования
1. Наталия Шевченко. 2. Екатерина Носкова. 3. Виктория Сливко
09.00. Одиночная смешанная эстафета
12.00. Смешанная эстафета
09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км
12.00. Мужчины. Масс-старт
09.00. Женщины. Масс-старт
12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км