Чемпионат России по биатлону: расписание соревнований, все гонки по дням

Сегодня, 14:30
В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону.
В соревнованиях примут участие 160 спортсменов (88 мужчин и 72 женщины) из России и Белоруссии.
Трансляции гонок можно увидеть на YouTube-канале Союза биатлонистов России.
09.00 мск. Мужчины. Спринт
12.00. Женщины. Спринт
09.00. Мужчины. Гонка преследования
12.00. Женщины. Гонка преследования
09.00. Одиночная смешанная эстафета
12.00. Смешанная эстафета
09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км
12.00. Мужчины. Масс-старт
09.00. Женщины. Масс-старт
12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км