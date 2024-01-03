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Сегодня, 12:30

Чемпионат России по биатлону 2024: когда и где пройдет

Чемпионат России 2024 по биатлону пройдет в три этапа: в Чайковском, Тюмени и Увате
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press
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Чемпионат России 2024 по биатлону традиционно пройдет в три этапа. I этап в Чайковском состоится в период с 11 по 14 января. В программе соревнований запланированы: суперспринт, командная гонка и масс-старт 60. II этап примет Тюмень с 23 по 31 марта. Биатлонисты будут соревноваться в олимпийских дисциплинах: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета. III этап пройдет в Увате с 4 по 5 апреля. В соревновательной программе: марафон на 40 км и 30 км.

Подробное расписание всех этапов чемпионата России можно посмотреть в нашем материале.

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Биатлон
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Чемпионат России по биатлону 2024: даты соревнований и расписание гонок