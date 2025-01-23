Чемпионат России по биатлону 2025: расписание гонок в Демино
Чемпионат России по биатлону-2025 пройдет в Демино 23, 25 и 26 января
Часть чемпионата России и пятый этап Кубка России по биатлону пройдут с 23 по 26 января. Соревнования состоятся в центре лыжного спорта «Демино» в Демино (Ярославская область). В программе — индивидуальные гонки, спринты и масс-старты у мужчин и женщин.
Расписание гонок чемпионата России и Кубка России-2024/2025 в Демино
23 января, четверг
- 11.00. Чемпионат России. Мужчины, индивидуальная гонка
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14.00. Чемпионат России. Женщины, индивидуальная гонка
25 января, суббота
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10.00. Кубок России. Мужчины, спринт, 10 км
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13.50. Кубок России. Женщины, спринт, 7,5 км
26 января, воскресенье
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11.30. Кубок России. Мужчины, масс-старт, 15 км
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14.30. Кубок России. Женщины, масс-старт, 12,5 км
Время — московское
В прямом эфире гонки в Демино транслируют на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также сайте matchtv.ru. В Белоруссии трансляцию можно смотреть на телеканале «Беларусь 5».