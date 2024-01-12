Чемпионат России: где смотреть трансляцию командной гонки женщин

Женская командная гонка в рамках Чемпионата России 2024 по биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится в пятницу, 12 января. Начало — в 09:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию гонки этапа чемпионата России по биатлону в Чайковском можно бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Соревнования в Чайковском также покажут на официальном YouTube-канале СБР и на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Свердловская область (Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева)

2. Центральный ФО (Амина Иванова, Софья Цыплухина, Полина Шевнина, Анастасия Гореева)

3. Тюмень (Ксения Шнейдер, Анна Грухвина, Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина)

4. Красноярск (Анна Григорьева, Юлия Лапина, Ксения Шеллер, Наталья Гербулова)

6. Санкт-Петербург (Дарья Аввакумова, Ульяна Черепанова, Екатерина Юрлова-Перхт, Карина Талменева)

7. ЯНАО (Антонина Кирсанова, Кристина Токарева, Валерия Каюмова, Лариса Куклина)

8. ХМАО-Югра-1 (Алина Кудисова, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Екатерина Носкова)

Командная гонка у женщин была перенесена решением жюри соревнований с субботы, 13 января, на пятницу, 12 января, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на субботу.

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