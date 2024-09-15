Команда ПФО выиграла чемпионат России в мужской эстафете 4 x 7,5 км

Мужская сборная ПФО выиграла эстафету 4 x 7,5 км на чемпионате России по биатлону (роллеры).

В состав сборной вошли Евгений Емерхонов, Иван Колотов, Никита Блинов и Даниил Усов. Они прошли дистанцию за 1 час 15 минут 7,1 секунды, допустив 3 промаха.

Второе место заняла сборная Башкортостана (Родион Травников, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Данил Матерков) +8,5 секунды (0 промахов). Третьей финишировала команда Санкт-Петербурга (Михаил Айкинский, Кирилл Владимиров, Александр Козулин, Максим Цветков) +14,9 секунды (0 промахов).