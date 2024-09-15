Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:28

Зырянова, Шевнина, Резцова и Халили стали чемпионками России в эстафете

Руслан Минаев
Сборная Московской области победила в эстафете.
Telegram Дзен

Сборная Московской области стала победителем чемпионата России в эстафете 4 по 6 км (роллеры). Турнир проходит в Красноярске.

Команда, в которую вошли Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили, прошла дистанцию за 1 час 15 минут и 30,6 секунды (1+8 промахов).

Второе место заняла сборная Свердловской области (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко) +34,6 секунды (0+10). Третье место у команды ХМАО-Югра (Екатерина Суханова, Владислава Гаврилова, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля) +1 минуты 18 секунд (1+6).

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
Кристина Резцова
Полина Шевнина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя