Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:10

Сливко одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону-2025.

30-летняя спортсменка с двумя штрафными минутами преодолела дистанцию 15 км за 45 минут 1,3 секунды.

Второе место заняла Анастасия Шевченко, отставшая от лидера на 22,3 секунды. Тройку призеров замкнула Виктория Метеля (+23,3).

Чемпионат России-2025

Женщины. Индивидуальная гонка

1. Виктория Сливко — 45.01,3 (2 промаха)

2. Анастасия Шевченко — +22,3 (1)

3. Виктория Метеля — +23,3 (1)

4. Динара Смольская (Белоруссия) — +26,1 (2)

5. Тамара Дербушева — +44,5 (0)

6. Ирина Казакевич — +1.39,4 (3)

Биатлон
Виктория Сливко
Читайте также
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Жест доброй воли или трусость? В ФИДЕ снова прогнулись под Карлсена
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя