Команда Поварницына и Логинова с большим отрывом выиграла эстафету на чемпионате России

Первая сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

Квартет в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Михаила Бурундукова преодолел дистанцию за 1 час 29 минут 15,3 секунды, воспользовавшись по ходу гонки пятью доппатронами.

Вторыми финишировали белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Павел Белько и Дмитрий Лазовский. Они зашли на два штрафных круга и использовали 15 доппатронов, а их отставание составило 52,9 секунды.

Третьей стала команда Свердловской области, которую представляли Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов и Кирилл Бажин (+1 минута 14,9 секунды). На их счету три штрафных круга и 12 доппатронов.

Вторая сборная Тюменской области была дисквалифицирована после первого этапа из-за того, что Андрей Вьюхин не прошел материальный контроль.