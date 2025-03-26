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Биатлон

26 марта, 18:02

Плюснина завоевала золото в спринте на чемпионате России по биатлону

Алина Савинова
Биатлонистка Полина Плюснина
Полина Плюснина.
Фото Союз Биатлонистов России
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Биатлонистка Полина Плюснина стала победительницей спринта на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Спортсменка, представляющая Ямало-Ненецкий автономный округ, преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 13,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла выступающая за Республику Башкортостан Елизавета Каплина (+2,5 секунды; 1 промах). Тройку замкнула представительница Свердловской области Светлана Миронова (+20,4; 0).

Ранее у мужчин победу в этой дисциплине одержал белорус Дмитрий Лазовский. Вторым стал москвич Карим Халили, третьим — удмурт Александр Корнеев.

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Биатлон
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