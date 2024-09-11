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Чемпионат России по летнему биатлону: где смотреть трансляции гонок

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Союз биатлонистов России
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Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону стартует 12 сентября и завершится 15 сентября. Турнир состоится в «Академии биатлона» в Красноярске. В программе соревнований — индивидуальные гонки, спринты и эстафеты. В общей сложности будут разыграны шесть комплектов медалей.

В прямом эфире смотреть трансляцию гонок бесплатно можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Планета» и сайте matchtv.ru. Мужские гонки в эфире с 8.30 мск, женские — с 11.35 мск. Также следить за соревнованиями можно в официальной группе Союза биатлонистов России «ВКонтакте».

Расписание чемпионата России в Красноярске читайте в нашем материале.

В турнире не выступят ведущие российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили.

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