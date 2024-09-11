Чемпионат России по летнему биатлону: расписание соревнований 2024

Сегодня, 11:00
Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября. Соревнования состоятся на трассе «Академии биатлона» в Красноярске. В программе — индивидуальные гонки, спринты и эстафеты. Будут разыграны шесть комплектов наград. «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.
9.00. Мужчины, индивидуальная гонка 20 км
12.00. Женщины, индивидуальная гонка 15 км
9.00. Мужчины, спринт 10 км
12.00. Женщины, спринт 7,5 км
9.00. Мужчины, эстафета 4x7,5 км
12.00. Женщины, эстафета 4x6 км
Трансляцию гонок в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru.