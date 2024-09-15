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Чемпионат России по летнему биатлону: смотреть эстафетные гонки

Эстафетные гонки в чемпионате России по летнему биатлону пройдут 15 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Союз биатлонистов России
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Эстафетные гонки в Альфа-Банк чемпионате России по летнему биатлону пройдут в воскресенье, 15 сентября. Турнир проходит в «Академии биатлона» в Красноярске. В соревновательной программе — эстафета 4x7,5 км у мужчина и эстафета 4x6 км у женщин. Старт мужских гонок — 9.00 по московскому времени, женских — в 12.00.

В прямом эфире трансляцию чемпионата России бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (мужские гонки в эфире с 8.35 мск, женские — с 11.35 мск). Также следить за гонками можно в официальной группе Союза биатлонистов России «ВКонтакте».

Чемпионат России по летнему биатлону проходит с 12 по 15 сентября.

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