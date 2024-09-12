Чемпионат России по летнему биатлону: смотреть индивидуальные гонки

Альфа-Банк чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 12 по 15 сентября. Турнир состоится в «Академии биатлона» в Красноярске. В четверг, 12 сентября состоятся индивидуальные гонки 20 километров у мужчин и 15 километров у женщин. В 9.00 по московскому времени старт мужских гонок и в 12.00 мск — женских.

Смотреть трансляцию ЧР в прямом эфире бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (мужские гонки в эфире с 8.30 мск, женские — с 11.35 мск). Также следить за соревнованиями можно в официальной группе Союза биатлонистов России «ВКонтакте».

Расписание чемпионата России в Красноярске читайте в нашем материале.

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