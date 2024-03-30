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30 марта, 10:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию масс-старта у мужчин в прямом эфире

30 марта пройдет мужской масс-старт на ЧР по биатлону
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Биатлонист Карим Халили.
Карим Халили.
Фото СБР
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30 марта в Тюмени пройдет мужской масс-старт на дистанции 15 километров на втором этапе чемпионата России по биатлону сезона-2023/2024. Гонка начнется в 12.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция мужского масс-старта 30 марта будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Она начнется в 11.40 мск. Гонку также покажут на каналах «Матч Планета» и «Матч Арена».

Гонки этапа чемпионата России по биатлону в Тюмени транслируются бесплатно на официальном YouTube-канале СБР.

Ранее, 28 марта, биатлонисты Виктория Сливко и Евгений Гараничев (Тюменская область) стали первыми в сингл-миксте на чемпионате России. Они преодолели дистанцию за 42 минуты 00,5 секунды. Спортсмены использовали 11 дополнительных патронов и пробежали один штрафной круг.

Второй этап чемпионата России 2024 по биатлону в Тюмени завершится 31 марта. Заключительный этап первенства страны пройдет в апреле в Увате.

Чемпионат России: расписание соревнований по дням и время начала гонок

Биатлон
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