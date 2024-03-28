Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Биатлон

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

28 марта, 10:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию одиночной смешанной эстафеты

Одиночная смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Одиночная смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта.
Фото СБР
Telegram Дзен

Одиночная смешанная эстафета в рамках чемпионата России по биатлону пройдет в четверг, 28 марта, в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Начало гонки запланировано на 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире сингл-микст покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена», начало трансляции — в 11:35 (мск). В рамках одиночной смешанной эстафеты от каждой команды выступят одна биатлонистка и один биатлонист. Спортсменкам предстоит преодолеть 6 км, спортсменам — 7,5 км.

В одиночной смешанной эстафете примут участие 23 команды. В составе сборной Тюменской области на старт выйдут Виктория Сливко и Евгений Гараничев, за Свердловскую область выступят Тамара Дербушева и Василий Томшин, Анастасия Егорова и Максим Цветков представят сборную Северо-Западного федерального округа.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

Биатлон: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

Биатлон
Сборная России по биатлону
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат России: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

Белорусская сборная выиграла смешанную эстафету на чемпионате России