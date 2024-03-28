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28 марта, 07:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию смешанной эстафеты

Смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Смешанная эстафета на чемпионате России по биатлону пройдет 28 марта.
Фото СБР
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Смешанная эстафета в рамках чемпионата России по биатлону пройдет в четверг, 28 марта, в Тюмени в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Начало старта запланировано на 09:00 по московскому времени.

В прямом эфире гонку покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена» с 08:35 (по московскому времени). В рамках смешанной эстафеты от каждой команды выступят две биатлонистки и два биатлониста. На женском этапе преодолеют по 6 км, на мужском — по 7,5 км. В гонке поучаствуют 15 сборных команд.

Под первым номером эстафету начнет ХМАО — Югра — 1, за команду выступят Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин и Петр Пащенко. Второй номер у сборной Тюменской области (Ксения Шнейдер, Ульяна Нигматуллина, Александр Поварницын, Александр Логинов).

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также смотреть соревнования можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Чемпионат России 2024 по биатлону проходит в три этапа: в Чайковском (с 11 по 14 января), Тюмени (с 23 по 31 марта) и Увате (с 4 по 5 апреля).

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