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Биатлон

26 марта, 16:00

Чемпионат России, женский спринт: трансляция гонки

Женский спринт чемпионата России по биатлону 2025 состоится 26 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Виктория Сливко.
Фото СБР
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Женский спринт (7,5 км) в рамках третьего этапа чемпионата России по биатлону 2025 состоится в среду, 26 марта. Гонка пройдет в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию гонки в России можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ЧР можно в официальном сообществе Союза биатлонистов России (СБР) в социальной сети «ВКонтакте». В Белоруссии соревнования покажут на телеканале «Беларусь 5».

Первые два этапа чемпионата России прошли в Тюмени (с 10 по 17 марта) и Увате (с 17 по 21 марта). В Ханты-Мансийские будут представлены олимпийские дисциплины.

Биатлон
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