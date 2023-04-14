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Сегодня, 15:15

Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт не планирует завершать карьеру

Алина Савинова
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт продолжит выступать и в следующем сезоне.

«Завершать карьеру Юрлова не собирается. По крайней мере, у меня таких данных нет. Трудно ожидать, что она будет выступать на всех этапах Кубка Содружества. Все-таки у человека двое маленьких детей, муж в Австрии... Однако Катя находит время поддерживать форму и находится в хорошем физическом состоянии. Мотивации у нее хватает: вперед ее гонит любовь к биатлону. У некоторых коллег приоритеты расставлены следующим образом: сначала деньги, потом спорт. А вот у Юрловой — все наоборот», — цитирует Васильева Betonmobile.ru.

38-летняя Юрлова является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, серебряным призером чемпионата мира в масс-старте, чемпионкой Европы в гонке преследования, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Источник: https://betonmobile.ru/biatlonistka-yurlova-perht-ne-planiruet-zavershat-kareru
Екатерина Юрлова-Перхт
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