Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:12

Сливко: «Думаю, что у нас с Гараничевым отличная команда, которая может бороться»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Чемпионка России по биатлону в сингл-миксте Виктория Сливко поделилась впечатлениями от гонки.

— Мы с Гараничевым пробежали вместе уже много эстафет, — цитирует Metaratings.ru Сливко. — Я уверена в своем напарнике. Думаю, что у нас отличная команда, которая может бороться, мы уже доказывали это в нынешнем сезоне. Мы с ним два раза бежали. Могли и три, но в Увате у него были небольшие проблемы и он не смог стартовать.

— Сегодня рассчитывали больше на тебя или на напарника?

— Я старалась отработать максимально сама, ни на кого не рассчитывала. Была уверена, что Женя справится.

— Если говорить в целом, что удалось, а что не удалось в сегодняшней гонке?

— Я думаю, что гонка была хорошей. Единственное, во время стрельбы стоя эмоции меня немного захлестнули, я погналась, хотела быстрее отработать. Чуть-чуть не доводила, поэтому допустила промахи. А так, я довольна и ходом, и стрельбой. Девочки вроде не приближались по дистанции, ну и на стрельбе у меня хорошо все получалось.

Команда Тюменской области в составе Виктории Сливко и Евгения Гараничева победила в сингл-миксте на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга-1, за которую выступали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков. Третье место заняла Новосибирская область — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Виктория Сливко
Евгений Гараничев
0
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слепцова: «Жаль наших молодых спортсменов, которым, может, не удастся попасть на Олимпиаду»

Первая команда ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023