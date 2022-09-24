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24 сентября 2022, 13:24

Дербушева — о победе на летнем чемпионате России по биатлону: «Справилась с задачей отстрелять на ноль»

Мария Гусева
Корреспондент
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Победительница летнего чемпионата России по биатлону в спринте Тамара Дербушева поделилась эмоциями от гонки.

«Сегодня удалось справиться со стрельбой и хватило скорости до финиша. Николай Степанович Загурский сказал мне сегодня отстрелять на ноль и за 46 секунд. С первой частью я справилась, а со второй не смогла. Ветра не было, это помогло чисто отстрелять. К разным погодным условиям в разных местах мы привыкаем быстро, поэтому после Белоруссии легко здесь акклиматизировались. Думаю, пробегу здесь все гонки, потому что хочется получать эмоции и удовольствие от гонок. К летним гонкам отношусь достаточно хорошо», — цитирует Metaratings.ru Дербушеву.

Тамара Дербушева одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону 2022 года, второе место заняла биатлонистка Наталья Гербулова, третьей стала Екатерина Носкова.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском.

Источник: https://metaratings.ru/news/derbusheva-zagurskiy-postavil-mne-zadachu-otstrelyat-na-nol-i-ya-spravilas-1368081/
Биатлон
Тамара Дербушева
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