Дербушева — о победе на летнем чемпионате России по биатлону: «Справилась с задачей отстрелять на ноль»

Победительница летнего чемпионата России по биатлону в спринте Тамара Дербушева поделилась эмоциями от гонки.

«Сегодня удалось справиться со стрельбой и хватило скорости до финиша. Николай Степанович Загурский сказал мне сегодня отстрелять на ноль и за 46 секунд. С первой частью я справилась, а со второй не смогла. Ветра не было, это помогло чисто отстрелять. К разным погодным условиям в разных местах мы привыкаем быстро, поэтому после Белоруссии легко здесь акклиматизировались. Думаю, пробегу здесь все гонки, потому что хочется получать эмоции и удовольствие от гонок. К летним гонкам отношусь достаточно хорошо», — цитирует Metaratings.ru Дербушеву.

Тамара Дербушева одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону 2022 года, второе место заняла биатлонистка Наталья Гербулова, третьей стала Екатерина Носкова.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет с 24 по 27 сентября в Чайковском.