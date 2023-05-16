Чепиков назвал причины, по которым Логинов и Сливко проведут сезон на самоподготовке

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков назвал причины, по которым биатлонисты Александр Логинов и Виктория Сливко проведут сезон на самоподготовке.

«По Антону Бабикову решение принял тренерский совет. Это их решение, которое, возможно, было принято в силу каких-то возрастных ограничений. Что касается самоподготовки Александра Логинова и Виктории Сливко, то это спортсмены высокого уровня, которые способны готовиться самостоятельно. Если регион предоставил им все условия для подготовки, то почему бы и не заниматься этим самому. Уверен, они смогут это сделать», — приводит слова Чепикова RT.