Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:30

Чепиков оценил развитие российского биатлона в 2024 году

Чепиков: «В 2024 году в российском биатлоне появились интересные лица»
Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил развитие российского биатлона в минувшем году, а также высказался об участии белорусских спортсменов в Кубке России.

«Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции. Но и белорусским, и российским спортсменам остается ждать, чтобы политическая ситуация стабилизировались, и всех нас допустили до международных стартов», — приводит слова Чепикова Metaratings.ru.

Также Чепиков отметил, что в 2024 году в российском биатлоне появились новые интересные имена и лица.

Россисйкие и белорусские биатлонисты отсртанены от международных сореванования с марта 2022 года.

Источник: Metaratings
Биатлон
Сергей Чепиков
Читайте также
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Forbes сообщил о распаде механизированной бригады ВСУ до прибытия на фронт
Сегодня
Вчера
Неделя