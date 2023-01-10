Чепиков — о назначении Ростовцева: «Он настоящий профессионал своего дела»

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал назначение Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Я считаю, что эта должность должна быть больше административной, чтобы на тренеров мужской и женской сборной не было определенного давления, чтобы никто не вмешивался в методику подготовки, в определение мест проведения тренировочных сборов, — цитирует «Газета.Ru» Чепикова. — Посмотрим, как будет. Павла я знаю давно, мы вместе были в сборной — он настоящий профессионал своего дела».

С 2011 по 2014 год Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.

Ростовцеву 51 год. Он является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.