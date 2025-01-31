Тихонов: «В тюрьме шесть дней держали без воды. А тараканов бросали в баланду»

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, в каких условиях сидел в тюрьме.

— Начали надо мной издеваться. Ни передач, ни воды. Матрасы драные, обоссанные. Кошмар! А таких тараканов я больше нигде не видел.

— По камере бегали?

— Открывают кормушку — и бросают их сверху в баланду. В щелку приказано наблюдать, как Тихонов себя ведет. Я аккуратненько тараканов выкидывал. Не глядя на дверь, говорил: «Ребята! Это лучше, чем ресторан «Пекин». Сами надзиратели шептали: «Иваныч, держись». Все мне сочувствовали.

В один из дней говорят: «Хотите побриться?» — «Конечно». Проводят на кухню, там на плите котел с баландой — а перемешивает грязной поварешкой женщина из лепрозория. Вся в экземах! Руки, ноги, лицо...

— Бр-р-р. Неужели вы потом эту баланду ели?!

— А куда деваться? Передачи запрещены. Не умирать же от голода.

— Нормальной пищи вообще не видели?

— О чем вы говорите?! Помните цирковую шляпу Никулина? Такая же алюминиевая тарелка. Вся исчерканная, изрезанная, грязная. В ней баланда. Ребята, которые представляли, что я там перенес, поражались: «Как ты выжил?!» Это пересказать невозможно! Вот деталь — воду мне дали в конце шестого дня.

— Шесть дней не пили?

— Да.

— Это реально выдержать?

— Я же перед вами.