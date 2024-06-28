Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов дал совет молодым биатлонистам

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о встрече с юниорской сборной России по биатлону.

«Я рассказал обо всей своей спортивной жизни: как я восстанавливался. Было приятно видеть такую внимательную молодежь.

Я сказал ребятам, что не надо никого копировать. Скопировать Тихонова невозможно. Мне многое было дано от Всевышнего. Большей частью я тренировался сам по своим планам и планам личного тренера Евгения Глинского. Те нагрузки, которые я выполнял дома между сборами, были больше, чем на сборе, поэтому у меня практически не было перерыва. Думаю, что ребята правильно меня восприняли. Я рассказывал и о личной жизни, ничего не скрывая», — приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с первой половины 2022 года из-за санкций IBU.