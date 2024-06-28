Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:37

Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов дал совет молодым биатлонистам

Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о встрече с юниорской сборной России по биатлону.

«Я рассказал обо всей своей спортивной жизни: как я восстанавливался. Было приятно видеть такую внимательную молодежь.

Я сказал ребятам, что не надо никого копировать. Скопировать Тихонова невозможно. Мне многое было дано от Всевышнего. Большей частью я тренировался сам по своим планам и планам личного тренера Евгения Глинского. Те нагрузки, которые я выполнял дома между сборами, были больше, чем на сборе, поэтому у меня практически не было перерыва. Думаю, что ребята правильно меня восприняли. Я рассказывал и о личной жизни, ничего не скрывая», — приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

Российские биатлонисты отстранены от международных турниров с первой половины 2022 года из-за санкций IBU.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Тихонов
0
Читайте также
Кучеров попал в скандал на церемонии вручения призов по итогам сезона НХЛ
МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Чемодан с телом мужчины нашли у реки в Приморье
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Друг Байдена назвал душераздирающим его выступление на дебатах с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Майгуров: «В рамках спартакиады с белорусами мы готовы перенести соревнования из Сочи в Раубичи»