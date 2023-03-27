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Сегодня, 14:14

Цветков: «Поршнев — сильный спортсмен, его победа в спринте меня сильно не удивила»

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2022 по биатлону Максим Цветков прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону.

«Сегодня в гонке все получилось неплохо, для своего состояния пробежал хорошо. С «нулями» на рубежах мог бы быть и выше, но после болезни, может, еще не до конца успел вработаться.

Поршнев — сильный спортсмен, он и до этого побеждал в гонках, поэтому не сказать, что Никита меня сильно удивил. Видел его на тренировках, не сказать, что он был сильно готов, но сегодня гонку провел классную.

Последние дни погодка была довольно теплая, дождь прошел. Трасса мягкая, но снежный покров везде хороший, для всех условия одинаковые. На данный момент у меня форма оптимальная, не сказать, что какие-то суперкондиции. Много болел в этом сезоне, подготовка была скомкана", — приводит слова Цветкова Metaratings.ru.

Поршнев стал победителем спринтерской гонки, пройдя оба огневых рубежа без промахов. Второе место занял Даниил Серохвостов, третье — Эдуард Латыпов. Гонка преследования пройдет 28 марта в 9:00 по московскому времени.

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Источник: https://metaratings.ru/news/cvetkov-videl-porshneva-na-trenirovkakh-ne-skazat-chto-on-byl-silno-gotov-no-segodnya-provyol-klassnuyu-gonku-238597/
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
Никита Поршнев
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