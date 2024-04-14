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Сегодня, 15:08

Цветков: «Хотелось взять медаль в масс-старте, хотя это выглядело нереалистично»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады Максим Цветков прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка Содружества в Мурманске. Он занял второе место, победил Карим Халили, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

— Откуда силы под конец сезона?

— Сезон тяжелый, медальный. Я настраивался на эту гонку. Утром проснулся и думаю: «Последняя гонка сезона, хотелось бы медаль взять», хотя это нереалистично выглядело, так как сезон проходил тяжело. Настраивался на стрельбу. Понимал, что условия будут для всех тяжелые. Нужно собраться, настроиться.

— Исход гонки решался на последней стрельбе. Что пошло не так?

— Немного нервничал, переживал. Возможно, потому что тактики борьбы за призы не было. Наверное, это немножко повлияло. Вкуса борьбы давно не чувствовал. Карим более спокойно отнесся и справился. А я запереживал.

— Как оцените сезон?

— Сложный с точки зрения эмоций. Резерва физического и эмоционального нет. Нужно отдохнуть и будет видно, что будет происходить.

— Последняя гонка — масс-старт, в котором ты показываешь лучший результат за сезон. Не было дежавю с 2018 годом, когда в последнем масс-старте на Кубке мира в Тюмени ты взял золото.

— Было. Один в один. Я прямо чувствовал, что еду этот масс-старт. Чувствовал, что это моя гонка. Ехали с Каримом, боролись. Классные эмоции. Хорошо, что я в конце сезона их смог почувствовать.

— На последний круг ушли вместе с Антоном Смольским. Что думал по тактике?

— Антону было тяжело. Когда я его достал, то понял, что смогу обойти, — сказал Цветков.

Биатлон
Максим Цветков
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