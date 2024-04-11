Сегодня, 19:35
Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о борьбе с Каримом Халили на последнем этапе смешанной эстафеты в рамках пролога на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.
— Понимал, что с Каримом будешь рубиться в конце?
— На самом деле здесь все так меняется быстро. У тебя адреналин хлещет. Все быстро делаешь. На стрельбе хоть что может произойти. У меня это произошло. Все тело дрожало и от холода, и от адреналина. Поэтому вообще не целился. Просто видел черное и нажимал.
— Добавляло эмоций, что рядом на коврике Халили?
— Конечно, хотелось ему задницу надрать, но не получилось, — сказал Серохвостов «СЭ».