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Сегодня, 23:00

Биатлонист сборной ПФО Усов: «Ветер в Красноярске специфический, на него сложно настроиться»

Алина Савинова
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Биатлонист Даниил Усов прокомментировал победу команды Приволжского федерального округа в мужской эстафете на летнем чемпионате России в Красноярске.

«На последний круг я уходил вторым. Хотелось догнать Данила Матеркова. Я верил в свои силы и имел большое желание выиграть. Силы были, оставалось только это сделать и все. Казалось, что сильного ветра не было, но стрельбище здесь специфическое. Ветер непостоянный — то в одну сторону, то в другую, поэтому сложно на него настроиться. Думаю, сегодня все плохо стреляли из-за ветра. Волнение спортсменов тоже сказывалось. Это первая эстафета в новом сезоне», — цитирует Усова Vprognoze.ru.

В состав сборной ПФО также вошли Евгений Емерхонов, Иван Колотов и Никита Блинов. Второе место в эстафете заняла команда Башкортостана (Родион Травников, Владислав Зотов, Антон Бабиков, Данил Матерков). Тройку призеров замкнули биатлонисты, представляющие Санкт-Петербург (Михаил Айкинский, Кирилл Владимиров, Александр Козулин, Максим Цветков).

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон

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