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Сегодня, 09:45

Дербушева победила в масс-старте на чемпионате России в Чайковском

Виктория Кравченко
Тамара Дербушева.
Фото Global Look Press
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Биатлонистка Тамаоа Дербушева победила в масс-старте на чемпионате России в Чайковском.

28-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12,5 км за 39 минут 45,5 секунды и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второе место заняла Виктория Сливко, третья — Наталия Шевченко.

Ранее на чемпионате России Дербушева выиграла суперспринт и стала победительницей командной гонки в составе сборной Свердловской области.

Биатлон. Чемпионат России. Чайковский

Большой масс?старт. Женщины

1. Тамара Дербушева — 39.45,5 (0)

2. Виктория Сливко — +1.09,4 (2)

3. Наталия Шевченко — +1.16,1 (3)

Чемпионат России по биатлону 2024: расписание гонок и где смотреть трансляции

Тамара Дербушева
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